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«Мы прекращаем работать c 1 июня»: Ozon и Wildberries приняли неприятное решение для всех россиян

Жителям России, совершающим покупки на известных интернет-площадках Ozon и Wildberries, было объявлено о значительных изменениях.

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Пользователи подстраиваются под изменения на лидирующих онлайн-площадках

Для российских клиентов, которые совершают покупки через веб-сайты Ozon и Wildberries, наступают изменения. Обе платформы готовятся к внесению корректив в свою деятельность в ближайшем будущем, что потенциально повлечет за собой ряд изменений уже в начале следующего месяца.

Это свидетельствуют о том, что предстоящие новости затронут разные аспекты работы двух популярных интернет-магазинов. Например, компания Wildberries решила пересмотреть процесс доставки товаров в пунктах самовывоза, который востребован многими покупателями. Однако из-за увеличившегося числа заказов некоторые такие пункты столкнулись с перегрузкой, что затрудняет обработку новых поставок. Ранее доставка в эти пункты была доступной по низкой цене, однако теперь магазин принял решение приостановить эту услугу.

В результате клиенты смогут получить свои заказы в выбранных пунктах самовывоза, но уже за дополнительную плату. В случае перегрузки пункта назначения система обеспечивает доставку. Кроме того, имеется возможность выбрать альтернативный адрес и избежать дополнительных расходов. Многие пользователи уже столкнулись с изменениями начиная с 1 июня, когда нагрузка на пункты самовывоза ожидает значительного увеличения.

Кроме того, было принято решение прекратить поддержку оригинального приложения Ozon. Теперь данная компания не будет давать поддержку для устройств iPhone с операционной системой iOS 12 и ниже. Для продолжения пользования приложением, требуется его обновление.

Таким образом, два ведущих интернет-магазина Ozon и Wildberry нацелены на успешное внедрение нововведений.

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