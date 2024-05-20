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«Мы прекращаем работать c 1 июня»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Жителям России, совершающим покупки на известных интернет-площадках Ozon и Wildberries, предстоят значительные изменения. Обе площадки анонсировали ряд крупных изменений, которые начнут влиять на клиентов уже в начале следующего месяца.

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Жителям России, совершающим покупки на известных интернет-площадках Ozon и Wildberries, предстоят значительные изменения. Обе площадки анонсировали ряд крупных изменений, которые начнут влиять на клиентов уже в начале следующего месяца.

По информации из источника Primpress, Wildberries принял решение изменить процесс доставки товаров в пункты самовывоза, пользующиеся популярностью среди покупателей. Однако из-за увеличения объема заказов многие пункты самовывоза столкнулись с перегрузкой, что затрудняет доставку новых заказов. Ранее услуга доставки в пункты самовывоза была бесплатной, но теперь компания решила отказаться от этого сервиса.

В результате клиенты смогут получать свои заказы в выбранных пунктах самовывоза, однако теперь им придется заплатить дополнительную плату за эту услугу. В случае, если выбранный пункт самовывоза переполнен, система предложит оплатить доставку за определенную сумму — от 100 до 200 рублей в зависимости от местоположения. Пользователи всегда могут выбрать другой адрес и избежать дополнительных расходов. Эти изменения начали действовать с 12 мая.

Кроме того, клиентов уведомили о прекращении поддержки старых версий мобильного приложения Ozon. Теперь компания не будет поддерживать работу приложения на устройствах iPhone с iOS 12 и более ранними версиями. Для продолжения пользования приложением необходимо обновить его до последней версии.

Таким образом, Ozon и Wildberries, два ведущих онлайн-магазина, вносят существенные изменения, затрагивающие множество пользователей, согласно информации из информационного агентства Primpress.

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