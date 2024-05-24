Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Мы перестаем работать c 1 июня»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения, которые коснутся миллионов пользователей уже в мае.

Подписаться в Telegram

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения, которые коснутся миллионов пользователей уже в мае.

Wildberries пересматривает условия доставки заказов в пункты самовывоза. Из-за возросшей нагрузки некоторые пункты сталкиваются с трудностями при приеме новых заказов. Чтобы решить эту проблему, с июня будет введена плата за доставку в перегруженные пункты. Стоимость услуги составит от 100 до 200 рублей, в зависимости от локации. В компании отмечают, что у покупателей всегда есть выбор: оплатить доставку в выбранный пункт или получить заказ бесплатно в другом, менее загруженном отделении.

Ozon, в свою очередь, сосредоточился на технологическом развитии. Компания объявила о прекращении поддержки мобильного приложения на устаревших версиях iOS (12 и ранее). Пользователям iPhone рекомендуется обновить приложение до актуальной версии, чтобы продолжить пользоваться сервисом.

Новые правила Wildberries и Ozon вызваны, в том числе, ростом популярности онлайн-шопинга в России. Эксперты прогнозируют, что маркетплейсам придётся и дальше адаптироваться к увеличивающемуся потоку заказов, искать новые логистические решения и улучшать сервис для привлечения и удержания клиентов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Интересное в Казани

день назад

Чем занять детей на летних прогулках

обработка от тараканов бесплатно

Новости Татарстана

6 часов назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

врач косметолог спб отзывы в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

20 часов назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Татарстана

день назад

Миноброны РФ сообщили, что в РТ сбили БПЛА
Новости Казани
2 часа назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

3 часа назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Полезное

2 часа назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ

Новости Татарстана

7 часов назад

Уроженка Казани Малика Разакова стала заслуженной артисткой РФ 10 мая
В селе Усады 23 мая сегодня рухнул лифт
Новости Татарстана
час назад

В селе Усады 23 мая сегодня рухнул лифт

Новости Казани

7 часов назад

Раненого лосенка в Казани ловили около 5 часов

Новости Татарстана

7 часов назад

В районе Елабуги 23 мая сбит БПЛА, ограничения на полеты сняты

Новости Казани

18 часов назад

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше