«Мы перестаем работать c 1 июня»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения, которые коснутся миллионов пользователей уже в мае.



Wildberries пересматривает условия доставки заказов в пункты самовывоза. Из-за возросшей нагрузки некоторые пункты сталкиваются с трудностями при приеме новых заказов. Чтобы решить эту проблему, с июня будет введена плата за доставку в перегруженные пункты. Стоимость услуги составит от 100 до 200 рублей, в зависимости от локации. В компании отмечают, что у покупателей всегда есть выбор: оплатить доставку в выбранный пункт или получить заказ бесплатно в другом, менее загруженном отделении.



Ozon, в свою очередь, сосредоточился на технологическом развитии. Компания объявила о прекращении поддержки мобильного приложения на устаревших версиях iOS (12 и ранее). Пользователям iPhone рекомендуется обновить приложение до актуальной версии, чтобы продолжить пользоваться сервисом.



Новые правила Wildberries и Ozon вызваны, в том числе, ростом популярности онлайн-шопинга в России. Эксперты прогнозируют, что маркетплейсам придётся и дальше адаптироваться к увеличивающемуся потоку заказов, искать новые логистические решения и улучшать сервис для привлечения и удержания клиентов.