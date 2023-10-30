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· Алина Алмакаева

«Мы останавливаем работу в России»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян: уже с 1 ноября

«Мы останавливаем работу в России»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян: уже с 1 ноября

9111.ru

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WhatsApp известный и популярный мессенджер среди россиян, который позволяет пользователям общаться, отправлять сообщения, звонить и обмениваться медиафайлами. Однако, руководство мессенджера объявило о прекращении поддержки на некоторых устаревших мобильных устройствах.

Это изменение затронет владельцев устройств с операционными системами Android и iOS версий ниже 5.0 и 12 соответственно. Разработчики заявили, что такая мера необходима для обеспечения более качественной связи и исправной работы мессенджера.

Рекомендуется всем пользователям обновить операционную систему своего устройства до поддерживаемой версии, чтобы продолжить пользоваться мессенджером без проблем.

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