В Генштабе Минообороны России не планируют о не обсуждать никакой второй мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В войсках на данный момент нет потребности в новых мобилизованных, поскольку в достаточном количестве заключаются контракты с добровольцами.

Россияне активно подписывают контракты, численность их позволяет выполнять задачи СВО и даже сформировать резервы.

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге подтвердил, что мобилизация в России не планируется.