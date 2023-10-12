«Мы долго терпели, но ВСУ перешли грань»: важное обращение Шойгу к россиянам о новой мобилизации
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В Генштабе Минообороны России не планируют о не обсуждать никакой второй мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В войсках на данный момент нет потребности в новых мобилизованных, поскольку в достаточном количестве заключаются контракты с добровольцами.
Россияне активно подписывают контракты, численность их позволяет выполнять задачи СВО и даже сформировать резервы.
Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге подтвердил, что мобилизация в России не планируется.
"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения задач", - сообщил Цимлянский.