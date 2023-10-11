«Мы долго терпели, но ВСУ перешли грань»: экстренное обращение Шойгу к россиянам о новой мобилизации
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Генштаб не планирует проводить дополнительные волны мобилизации, поскольку активно идет в стране набор на контрактную службу.
Вопрос поднимался и на весеннем брифинге о призыве в апреле 2023 года. Тогда начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что мобилизовать никого в РФ не собираются.
"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения задач", - сообщил Цимлянский.