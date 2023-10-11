«Мы долго терпели, но ВСУ перешли грань»: экстренное обращение Шойгу к россиянам о новой мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Генштаб не планирует проводить дополнительные волны мобилизации, поскольку активно идет в стране набор на контрактную службу.

Вопрос поднимался и на весеннем брифинге о призыве в апреле 2023 года. Тогда начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что мобилизовать никого в РФ не собираются.