«Мы были вынуждены»: Глава Центробанка РФ Набиуллина рассказала россиянам, что произойдет с их кредитами и вкладами

Эльвира Набиуллина, стоящая во главе Центрального Банка России, объяснила повышение ключевой ставки до 16% годовых. Этот шаг целенаправленно направлен на борьбу с инфляцией и поддержание стабильности цен внутри страны.

Глава Центробанка отметила, что эта мера вписывается в общую стратегию экономической стабилизации. Она также не исключила возможности дальнейших корректировок этого показателя в будущем в ответ на экономические тренды и необходимость дополнительных регулятивных действий.

Вследствие роста ключевой ставки возрастут издержки по кредитам для заемщиков и усилится привлекательность вкладов в банках. Набиуллина упомянула о проблеме избыточного спроса, который ведет к инфляционным рискам, особенно на фоне увеличения денежной массы в экономике.

Центральный Банк, как подчеркнула Набиуллина, будет придерживаться политики жесткого мониторинга экономической обстановки в ближайшие три года, целью которой является плавное сокращение уровня инфляции и укрепление экономической стабильности России.