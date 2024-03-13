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«Мы были вынуждены»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что произойдет с кредитами и вкладами россиян

«Мы были вынуждены»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что произойдет с кредитами и вкладами россиян

korennovsk-rc.ru

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Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный Банк России, обратилась к гражданам с важным сообщением, акцентируя внимание на повышении ключевой ставки до 16% годовых.

Этот шаг, как подчеркнула Набиуллина, направлен на контроль инфляционных процессов и предотвращение роста цен в стране.

Руководитель Центробанка выразила уверенность в эффективности принятых мер и указала, что в случае необходимости будут приняты дополнительные действия для достижения целей по стабилизации инфляции. В частности, она не исключила возможность дальнейшего увеличения ставки на последующем заседании, если текущие меры окажутся недостаточно эффективными.

Набиуллина объяснила, что изменение ключевой ставки влияет на стоимость кредитования и условия по вкладам: повышение ставки делает кредиты более дорогими для заемщиков, в то время как вклады становятся более выгодными для сберегателей. Она также отметила, что одной из причин инфляционного давления является избыточный спрос, стимулированный высоким уровнем денежных средств у населения.

В долгосрочной перспективе, по словам Набиуллиной, Центробанк планирует придерживаться жесткой монетарной политики в течение следующих трех лет для обеспечения стабильного снижения инфляции и поддержания экономической стабильности в стране.

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