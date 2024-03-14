«Мы были вынуждены»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что произойдет с их кредитами и вкладами

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка РФ, выступила с заявлением о повышении ключевой процентной ставки до 16% в год. Она подчеркнула, что это решение направлено на борьбу с инфляцией и контроль за ценовой стабильностью в стране.

Глава Центробанка подчеркнула, что введенные меры являются частью стратегии по стабилизации экономики, и в случае необходимости будут введены дополнительные регуляторные механизмы. Не исключено, что ключевая ставка может быть дополнительно скорректирована на следующих заседаниях, если будет зафиксирована необходимость в дополнительных регулирующих воздействиях.

Повышение ключевой ставки влечет за собой удорожание кредитов для заемщиков и увеличение привлекательности банковских вкладов. Набиуллина также указала на избыточный спрос как на одну из причин инфляционных тенденций, стимулированный повышенным объемом денежных средств в обращении.

Центробанк, по словам Набиуллиной, намерен следовать стратегии жесткой монетарной политики в ближайшие три года для достижения цели по постепенному снижению уровня инфляции и обеспечению экономической стабильности в России.