«Мы были вынуждены»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что произойдет с их кредитами и вкладами
kuzbass-today.ru
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка РФ, выступила с заявлением о повышении ключевой процентной ставки до 16% в год. Она подчеркнула, что это решение направлено на борьбу с инфляцией и контроль за ценовой стабильностью в стране.
Глава Центробанка подчеркнула, что введенные меры являются частью стратегии по стабилизации экономики, и в случае необходимости будут введены дополнительные регуляторные механизмы. Не исключено, что ключевая ставка может быть дополнительно скорректирована на следующих заседаниях, если будет зафиксирована необходимость в дополнительных регулирующих воздействиях.
Повышение ключевой ставки влечет за собой удорожание кредитов для заемщиков и увеличение привлекательности банковских вкладов. Набиуллина также указала на избыточный спрос как на одну из причин инфляционных тенденций, стимулированный повышенным объемом денежных средств в обращении.
Центробанк, по словам Набиуллиной, намерен следовать стратегии жесткой монетарной политики в ближайшие три года для достижения цели по постепенному снижению уровня инфляции и обеспечению экономической стабильности в России.
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