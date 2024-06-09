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«Мы были вынуждены»: глава ЦБ Набиуллина готовит россиян к тому, что произойдет с их вкладами и кредитами уже 8 июня

Лето в самом разгаре, а экономисты уже вовсю обсуждают будущее ключевой ставки. Повышать ставку с текущих 16% до 17% или нет? 

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Лето в самом разгаре, а экономисты уже вовсю обсуждают будущее ключевой ставки. Повышать ставку с текущих 16% до 17% или нет?

Мнения экспертов разделились. Одни, примерно треть опрошенных, выступают за повышение. Их главный аргумент - необходимость обуздать инфляцию, которая не дремлет.

Однако большинство аналитиков склоняются к тому, что ставка останется прежней. Они ссылаются на сигналы из самого Центробанка, где пока только говорят о возможности ужесточения политики в будущем.

Аргументы "за" повышение ставки основаны на необходимости сдержать рост цен и инфляционные ожидания. Сторонники стабильности указывают на текущую экономическую ситуацию и потенциальные риски замедления роста.

Повышение ставки может остудить инфляционный пыл, но одновременно тормознёт экономическое развитие. В условиях, когда экономика демонстрирует признаки перегрева, решение увеличить ставку выглядит как разумная мера предосторожности.

Заседание ЦБ 8 июня обещает быть напряженным. Регулятору предстоит взвесить все "за" и "против", ведь от решения по ключевой ставке зависит не только финансовая стабильность, но и будущее экономической политики страны.

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