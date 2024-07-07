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«Мы бы не вывезли против НАТО»: генерал-лейтенант и депутат Гурулев сделал экстренное заявление

Андрей Гурулев, известный военный деятель и депутат Государственной Думы, высказал свои мысли относительно текущей внешнеполитической ситуации России.

zabnews.ru

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Андрей Гурулев, известный военный деятель и депутат Государственной Думы, высказал свои мысли относительно текущей внешнеполитической ситуации России.

Гурулев критически высказался о политической системе Соединённых Штатов и их роли в мировой арене, подчёркивая, что истинные центры власти в США не совпадают с интересами России. Он провёл параллели между форматом встреч стран Большой семёрки (G7), где преобладает доминирование, и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), которая построена на равенстве участников.

Стратегическое взаимодействие и оборонные инициативы

В области обороны Гурулев особо выделил сотрудничество России с Беларусью по созданию систем противовоздушной обороны, а также возможность расширения аналогичных договорённостей с Китаем. Подчёркивается исключительно оборонительный характер этих разработок.

Россия в новом мировом устройстве

Гурулев акцентировал внимание на ведущей роли России в формировании новой международной системы, основанной на многополярности и взаимовыгодном сотрудничестве. Он утверждает, что активное участие России в международных организациях и установление многосторонних связей являются ключевыми для глобального влияния.

От истории к современности: вызовы и возможности

Отмечая обострения на Украине в 2014 году, депутат пояснил, что прошлая сдержанность России была обусловлена угрозами со стороны НАТО. Однако изменения в мировой политической картине сегодня позволяют России более решительно отстаивать свои интересы и эффективно противостоять внешним вызовам.

Эти заявления Гурулева подчёркивают стратегическое видение России как мощного участника мировой политики, готового активно влиять на международные процессы и укреплять свои позиции на глобальной арене.

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