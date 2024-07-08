Андрей Гурулев, депутат Госдумы и известный военный деятель, прокомментировал изменения во внешнеполитическом курсе России.

По мнению Гурулева, если ранее действия страны на международной арене были скованы угрозой со стороны НАТО, то сейчас, в условиях формирования многополярного мира, у России появилась возможность более активно отстаивать свои интересы. В качестве примера Гурулев привел события на Украине 2014 года. Депутат также критически отозвался об американской политической системе, указав на расхождение интересов США и России. Гурулев подчеркнул важность укрепления многосторонних отношений и участия России в международных структурах, таких как ШОС, для усиления позиций страны на мировой арене.