В ряду заявлений высокопоставленных российских официальных лиц, генерал-лейтенант и депутат Госдумы высказал свои мысли о текущем состоянии мировой политики и роли России в международных отношениях.

Официальное лицо критически оценило институт президентства США, подчеркивая, что за американским лидерством стоят силы, которые традиционно не являются друзьями или партнерами России. Он также сравнил международные форматы встреч, отмечая различия между встречами лидеров стран ШОС и встречами Группы семи. По его мнению, в американских альянсах превалирует диктат, в то время как в ШОС все страны выступают на равных.

Депутат выразил гордость за достигнутые успехи в оборонной сфере, включая разработку совместной системы ПВО с Беларусью и потенциал для расширения такого сотрудничества с другими соседями, включая Китай. Он подчеркнул, что такие системы несут исключительно оборонительный характер и вызовы со стороны других стран в этом вопросе не ожидаются.

Говоря о последних событиях на фронте, он отметил, что важные военные операции не всегда становятся предметом широкой публичности, что способствует более эффективному их проведению. Особое внимание было уделено модернизации вооружений и вкладу частных предприятий в военное производство, что позволяет более точно и быстро реагировать на нужды фронта.

Депутат подчеркнул, что Россия сегодня играет ключевую роль в формировании нового мирового порядка, активно участвуя в таких организациях, как ШОС и БРИКС, и налаживая связи с государствами, включая КНДР. По его словам, Запад с тревогой следит за действиями России, ожидая новых инициатив, которые могут изменить глобальную политическую арену.

Вместе с тем Андрей Гурулев поделился своими размышлениями о событиях 2014 года, касающихся военных действий на Украине. Он объяснил, что, несмотря на возможности для более широких военных операций, Россия тогда не предприняла их из-за потенциальной угрозы со стороны НАТО. Гурулев подчеркнул, что сегодняшняя международная обстановка изменилась и что любые агрессивные действия со стороны противника могут привести к серьёзным и разрушительным последствиям для них самих, подразумевая, что у России теперь есть достаточно средств для эффективной защиты и ответных мер.