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«Мы бы не вывезли против НАТО»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал экстренное заявление

Бывший военачальник и депутат Госдумы Андрей Гурулев поделился своим видением внешней политики и стратегической роли России на мировой арене.

baikal24.ru

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Бывший военачальник и депутат Госдумы Андрей Гурулев поделился своим видением внешней политики и стратегической роли России на мировой арене.

США и «диктат» Запада

Гурулев критически отозвался о политической системе США, подчеркнув, что истинные рычаги влияния находятся в руках сил, чьи интересы зачастую идут вразрез с российскими. Он провел параллель между форматом встреч G7, где, по его мнению, царит «диктат», и ШОС, основанной на принципах равноправия.

Оборона и сотрудничество

Гурулев высоко оценил оборонный потенциал России, отметив совместные с Беларусью разработки в сфере ПВО и не исключив расширения сотрудничества с другими странами, например, Китаем. Депутат ГД заверил, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.

Россия – архитектор нового миропорядка

Гурулев подчеркнул ключевую роль Российской Федерации в создании нового порядка во всем мире. Активное участие в международных организациях и выстраивание многосторонних отношений – вот, по его мнению, залог успеха.

Уроки прошлого, вызовы настоящего

Говоря о событиях 2014 года на Украине, Гурулев объяснил сдержанность России в то время угрозой со стороны Североатлантического альянса. Однако, по его словам, изменившаяся геополитическая обстановка позволяет России сегодня дать решительный отпор любой агрессии, что должны учитывать потенциальные противники.

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