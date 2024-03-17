«Мы будем на грани»: эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин из-за продолжающихся атак дронов на российские НПЗ
iz.ru
На торговой бирже в Санкт-Петербурге цены на бензин марки АИ-95 поднялись выше отметки в 60 000 рублей за тонну, что оказалось первым случаем с сентября прошлого года, согласно данным издания РБК. Эксперты связывают этот значительный рост цен с серией атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и подчеркивают важность этого явления для всего рынка топлива.
Подобное увеличение цен также затронуло другие виды топлива, включая АИ-92 и дизельное топливо, однако они пока не достигли исторических максимумов.
Несмотря на то, что розничные цены на бензин оставались почти неизменными в зимние месяцы, данные последних отчетов Росстата еще не раскрывают полной картины о влиянии оптовых цен на конечных потребителей. Эксперты отмечают, что основные изменения произошли именно на рынке бензина.
Игорь Юшков, эксперт в области энергетики, указывает на проблемы с производством бензина, отмечая, что Россия производит столько же бензина, сколько и потребляет. Ситуация осложнилась после инцидентов на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", что серьезно сказалось на общих объемах производства.
Примечательно, что 16 марта, в Самарской области произошло ЧП. На двух предприятиях региона зафиксировали взрывы. По предварительной информации, на территории предприятий прилетели дроны. Об этом сообщает 63.RU.
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