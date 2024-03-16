«Мы будем на грани»: эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин из-за атаки дронов на российские НПЗ

Цены на бензин АИ-95 на товарной бирже в Санкт-Петербурге достигли более 60 000 рублей за одну тонну, что стало первым случаем с сентября предыдущего года, как указывает РБК. Эксперты связывают этот рост с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и отмечают важность этого изменения для всего рынка.

Аналогичное увеличение цен произошло и на другие виды топлива, включая АИ-92 и дизельное топливо, но они не достигли исторических максимумов.

Хотя в зимние месяцы розничные цены оставались без изменений, последняя информация от Росстата пока не дает полной картины влияния оптовых цен на розничные. Эксперты подчеркивают, что основное воздействие произошло на бензиновый рынок.

Игорь Юшков, эксперт в области энергетики, указывает на проблемы в производстве бензина, ведь Россия производит столько же бензина, сколько и потребляет. Ситуация обострилась после инцидентов на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", что существенно влияет на общие объемы производства.

Сергей Кондратьев из ИЭФ выражает опасения по поводу уменьшения производства бензина из-за простоя установок на Рязанском НПЗ, а Константин Симонов считает, что текущие проблемы не так значительны по сравнению с долгосрочными последствиями санкций и технологических ограничений.

Последнее повышение цен на бензин в прошлом году до 76 тысяч рублей за тонну привело к росту розничных цен и ввело ограничения на экспорт, что правительство вновь ввело в марте этого года, что может повлиять на ценообразование на внутреннем рынке в будущем, сообщает 74.ru.