Мутные стеклянные крышки кастрюль засверкают, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и всякой химии

Стеклянные крышки от кастрюль часто становятся загрязненными и мутными со временем, и кажется, что их уже невозможно вернуть к прежнему блеску. Однако автор канала «Уют в доме» предлагает рецепт «термоядерной» пасты, способной превратить стекло в чистый хрусталь. Пишут Хибины.ру.

Для приготовления пасты вам понадобятся:

- Зубная паста (даже самая дешевая подойдет);

- Пищевая сода;

- Жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях. Нанесите получившуюся пасту на стеклянные крышки и оставьте на 10−30 минут в зависимости от степени загрязнения.

После этого просто протрите крышки губкой для посуды и промойте их под теплой проточной водой. Весь налет и муть легко смоется, а стеклянные крышки будут сверкать, как новые!

Совет: используя эту пасту, можно также эффективно очистить нагар со сковородок с антипригарным покрытием. Равномерно нанесите пасту на всю поверхность сковороды, оставьте на 10−15 минут, затем смойте. Таким образом, тефлоновое покрытие будет чистым, не понесет никаких повреждений.