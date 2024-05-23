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Мутные стеклянные крышки кастрюль засверкают, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и химии

Старые крышки как новые: секретное оружие против жира и нагара.

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Старые крышки как новые: секретное оружие против жира и нагара

Стеклянные крышки – верные спутники кастрюль на каждой кухне. Со временем они теряют свой блеск, покрываясь слоем жира и нагара. Кажется, что вернуть им первозданную чистоту невозможно, и пора отправляться за новыми. Но не спешите! Блогер канала "Уют в доме" раскрывает рецепт "термоядерной" пасты, которая творит настоящие чудеса.

Секретный ингредиент прячется в ванной:

Забудьте о дорогих чистящих средствах! Вам понадобится всего три простых компонента, которые найдутся в любом доме:

Зубная паста: подойдёт самая бюджетная.
Пищевая сода: верный помощник в борьбе за чистоту.
Жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды: помогут создать нужную консистенцию.

Готовим волшебную смесь:

Все ингредиенты смешиваем в равных пропорциях до получения однородной пасты.
Наносим и наблюдаем:

Распределяем пасту по поверхности крышек и оставляем на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.

Финальный штрих:

Протираем крышки мягкой губкой и тщательно промываем под тёплой водой. Результат вас поразит! Крышки будут сиять, как новые.

Бонус:

Эта паста – настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Её можно использовать и для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Просто нанесите пасту на 10-15 минут, а затем смойте. Сковорода будет как новая, а тефлоновое покрытие не пострадает.

Попробуйте этот простой и эффективный способ и убедитесь сами!

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