Старые крышки как новые: секретное оружие против жира и нагара



Стеклянные крышки – верные спутники кастрюль на каждой кухне. Со временем они теряют свой блеск, покрываясь слоем жира и нагара. Кажется, что вернуть им первозданную чистоту невозможно, и пора отправляться за новыми. Но не спешите! Блогер канала "Уют в доме" раскрывает рецепт "термоядерной" пасты, которая творит настоящие чудеса.



Секретный ингредиент прячется в ванной:



Забудьте о дорогих чистящих средствах! Вам понадобится всего три простых компонента, которые найдутся в любом доме:



Зубная паста: подойдёт самая бюджетная.

Пищевая сода: верный помощник в борьбе за чистоту.

Жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды: помогут создать нужную консистенцию.



Готовим волшебную смесь:



Все ингредиенты смешиваем в равных пропорциях до получения однородной пасты.

Наносим и наблюдаем:



Распределяем пасту по поверхности крышек и оставляем на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.



Финальный штрих:



Протираем крышки мягкой губкой и тщательно промываем под тёплой водой. Результат вас поразит! Крышки будут сиять, как новые.



Бонус:



Эта паста – настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Её можно использовать и для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Просто нанесите пасту на 10-15 минут, а затем смойте. Сковорода будет как новая, а тефлоновое покрытие не пострадает.



Попробуйте этот простой и эффективный способ и убедитесь сами!