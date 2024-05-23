Мутные стеклянные крышки кастрюль засверкают, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и химии
Старые крышки как новые: секретное оружие против жира и нагара
Стеклянные крышки – верные спутники кастрюль на каждой кухне. Со временем они теряют свой блеск, покрываясь слоем жира и нагара. Кажется, что вернуть им первозданную чистоту невозможно, и пора отправляться за новыми. Но не спешите! Блогер канала "Уют в доме" раскрывает рецепт "термоядерной" пасты, которая творит настоящие чудеса.
Секретный ингредиент прячется в ванной:
Забудьте о дорогих чистящих средствах! Вам понадобится всего три простых компонента, которые найдутся в любом доме:
Зубная паста: подойдёт самая бюджетная.
Пищевая сода: верный помощник в борьбе за чистоту.
Жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды: помогут создать нужную консистенцию.
Готовим волшебную смесь:
Все ингредиенты смешиваем в равных пропорциях до получения однородной пасты.
Наносим и наблюдаем:
Распределяем пасту по поверхности крышек и оставляем на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.
Финальный штрих:
Протираем крышки мягкой губкой и тщательно промываем под тёплой водой. Результат вас поразит! Крышки будут сиять, как новые.
Бонус:
Эта паста – настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Её можно использовать и для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Просто нанесите пасту на 10-15 минут, а затем смойте. Сковорода будет как новая, а тефлоновое покрытие не пострадает.
Попробуйте этот простой и эффективный способ и убедитесь сами!
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань