Мутные стеклянные крышки кастрюль засияют, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и химии
Заметили, что стеклянные крышки от кастрюль потускнели и покрылись налетом, который не берет обычное моющее средство? Не спешите отправлять их на свалку! Канал «Уют в доме» делится простым и эффективным способом вернуть стеклу первозданную чистоту.
Секрет кроется в «термоядерной» чистящей пасте, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобятся:
- Зубная паста(выбирайте самую бюджетную);
- Пищевая сода;
- Жидкое мыло или средство для мытья посуды.
Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях. Нанесите полученную пасту на загрязненные поверхности крышек и оставьте на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.
По истечении времени протрите крышки мягкой губкой и тщательно промойте под теплой проточной водой. Муть и налет исчезнут, а стекла засияют, словно новые.
Этот способ также отлично подходит для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Распределите пасту по поверхности сковороды, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте. Тефлоновое покрытие заблестит чистотой, не пострадав при этом.
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