Заметили, что стеклянные крышки от кастрюль потускнели и покрылись налетом, который не берет обычное моющее средство? Не спешите отправлять их на свалку! Канал «Уют в доме» делится простым и эффективным способом вернуть стеклу первозданную чистоту.

Секрет кроется в «термоядерной» чистящей пасте, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобятся:

Зубная паста(выбирайте самую бюджетную);

Пищевая сода;

Жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях. Нанесите полученную пасту на загрязненные поверхности крышек и оставьте на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.

По истечении времени протрите крышки мягкой губкой и тщательно промойте под теплой проточной водой. Муть и налет исчезнут, а стекла засияют, словно новые.

Этот способ также отлично подходит для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Распределите пасту по поверхности сковороды, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте. Тефлоновое покрытие заблестит чистотой, не пострадав при этом.

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