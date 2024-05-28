Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Мутные стеклянные крышки кастрюль засияют, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и химии

Секрет кроется в «термоядерной» чистящей пасте, которую легко приготовить в домашних условиях.

Подписаться в Telegram

Заметили, что стеклянные крышки от кастрюль потускнели и покрылись налетом, который не берет обычное моющее средство? Не спешите отправлять их на свалку! Канал «Уют в доме» делится простым и эффективным способом вернуть стеклу первозданную чистоту.

Секрет кроется в «термоядерной» чистящей пасте, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобятся:

  • Зубная паста(выбирайте самую бюджетную);
  • Пищевая сода;
  • Жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях. Нанесите полученную пасту на загрязненные поверхности крышек и оставьте на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.

По истечении времени протрите крышки мягкой губкой и тщательно промойте под теплой проточной водой. Муть и налет исчезнут, а стекла засияют, словно новые.

Этот способ также отлично подходит для чистки сковородок с антипригарным покрытием. Распределите пасту по поверхности сковороды, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте. Тефлоновое покрытие заблестит чистотой, не пострадав при этом.

Читайте также:

  1. Полная жесть: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова
  2. Счет идет на минуты: что происходит с организмом человека перед отрывом тромба — 3 симптома
  3. Пенсионерам увеличат пенсию еще на 20%: известна дата индексации
  4. Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет
  5. Рак больше не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не дадут опухоли шансов
  6. То, что вам точно пригодится: рассказываем, где выгодные скидки на лечение зубов в Казани

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Новости Татарстана

52 минуты назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

вызвать ударение тараканов

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Новости Татарстана

день назад

Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

стоимость выравнивания участка за сотку в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится первая сельская агломерация

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов
Лонгриды
16 часов назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Новости Татарстана

час назад

Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик
Новости Казани
2 часа назад

В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане летом 2024 откроют 11 новых пляжей

Новости Татарстана

23 часа назад

37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста

Новости Татарстана

23 часа назад

Остались следы крови: в Юдино напали на 32-летнего мужчину на детской площадке
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения