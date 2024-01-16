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Мутная гадость в чашке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит тратить деньги

Мутная гадость в чашке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит тратить деньги

fotoxcom.ru

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Последний отчет Росконтроля выявил неудовлетворительное качество некоторых марок растворимого кофе, и в связи с этим эксперты рекомендуют воздержаться от приобретения указанных продуктов. В ходе анализа, проведенного в лаборатории, были выявлены фальшивки среди некоторых брендов кофе, который популярен из-за своей простоты приготовления, передает progorod59.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что растворимый кофе не всегда считается альтернативой классическому молотому, он может быть весьма качественным при использовании высококачественных сырьевых компонентов для его изготовления. В рамках исследования все образцы были подвергнуты лабораторному анализу на содержание углеводов и глюкозы, чтобы определить их уровень качества.

В черный список не рекомендованных к покупке и употреблению брендов растворимого кофе были занесены Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite, так как продукция от данных производителей изготавливается из растительного сырья, не имеющего отношения к настоящему кофе, включая цикорий и злаковые культуры.

Вместе с тем были названы и торговый марки, которые производят качественный и безопасный растворимы кофе, соответствующий всем Государственным стандартам. К ним относятся бренды Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum и «Черная карта».

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