Муравьи убегут навсегда: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не выживет

Муравьи и тля на приусадебном участке могут стать серьезной проблемой, угрожая урожаю фруктовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут проводить много лет в борьбе с этими вредителями, тогда как опытные находят простое и эффективное решение.

По мнению автора канала по дзену "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этом непростом деле. Достаточно взять рулон фольги и плотно обернуть ею ствол дерева или кустарника у их основания. Важно обернуть так, чтобы избежать проникновения муравьев.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см для надежной защиты растений. Поверхность фольги слишком скользка для муравьев, что затрудняет их передвижение. Это помогает предотвратить перенос тли на листья и цветы.

Этот простой метод подходит как для яблонь, черешен и слив, так и для кустарников смородины. Он защитит любое дерево или кустарник от появления тли и поможет сохранить урожай.