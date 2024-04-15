Муравьи убегут навсегда: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи и тля на участке могут превратиться в серьезную проблему, угрожающую урожаю плодовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут бороться с этими вредителями многие годы, в то время как опытные находят эффективное и простое решение.

По словам автора дзен-канала "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этом нелегком деле. Достаточно взять рулон фольги и намотать ее вокруг ствола дерева или кустарника у его основания. Важно обернуть максимально плотно, чтобы не дать муравьям проникнуть.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см для обеспечения надежной защиты дерева или куста. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что останавливает их передвижение. Это предотвращает транспортировку тли на листья и цветы, что спасет урожай от атак вредителей.

Этот простой способ подойдет как для яблонь, вишен и слив, так и для смородины. Он обезопасит любое дерево или кустарник от появления тли и поможет сохранить урожай.