Муравьи убегут и никогда не вернутся: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи и тля могут стать серьезной проблемой на участке, угрожая урожаю плодовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут бороться с этими вредителями долгие годы, но опытные находят простое и эффективное решение.

По словам автора дзен-канала "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этой трудной ситуации. Просто возьмите рулон фольги и оберните ею ствол дерева или кустарника у его основания. Важно, чтобы обертка была плотной, чтобы предотвратить проникновение муравьев.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см, чтобы обеспечить надежную защиту дерева или кустарника. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что препятствует их передвижению. Это поможет предотвратить перенос тли на листья и цветы, защищая урожай от нападений вредителей.

Этот простой метод подходит для яблонь, вишен, слив и смородины. Он обеспечивает защиту от тли и помогает сохранить урожай на любом дереве или кустарнике.