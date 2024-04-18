Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Муравьи убегут и никогда не вернутся: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи убегут и никогда не вернутся: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Подписаться в Telegram

Муравьи и тля могут стать серьезной проблемой на участке, угрожая урожаю плодовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут бороться с этими вредителями долгие годы, но опытные находят простое и эффективное решение.

По словам автора дзен-канала "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этой трудной ситуации. Просто возьмите рулон фольги и оберните ею ствол дерева или кустарника у его основания. Важно, чтобы обертка была плотной, чтобы предотвратить проникновение муравьев.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см, чтобы обеспечить надежную защиту дерева или кустарника. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что препятствует их передвижению. Это поможет предотвратить перенос тли на листья и цветы, защищая урожай от нападений вредителей.

Этот простой метод подходит для яблонь, вишен, слив и смородины. Он обеспечивает защиту от тли и помогает сохранить урожай на любом дереве или кустарнике.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

тараканы москвы

Новости Татарстана

14 часов назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Интересное в Казани

2 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

мастер по ремонту телевизоров в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

день назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

14 часов назад

73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате

Новости Татарстана

15 часов назад

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на улице Чапаева временно ограничат движение с 24 апреля

Новости Татарстана

16 часов назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»
Новости Татарстана
12 часов назад

Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

Новости Татарстана

17 часов назад

В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган

Новости Татарстана

17 часов назад

Легковой автомобиль впечатался в большегруз в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной