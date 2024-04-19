Муравьи убегут и никогда не побеспокоят: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи и тля на участке могут перерасти в серьезную проблему, которая угрожает урожаю плодовых деревьев и кустарников.

Новички-садоводы могут бороться с этими вредителями многие годы, в то время как опытные находят простое и эффективное решение.

По словам автора страницы в социальной сети "Огородная фанатка", обычная фольга может стать выручающим средством в этом нелегком деле. Достаточно взять рулон фольги и обернуть ее вокруг ствола дерева или кустарника у его основания. Важно обернуть очень плотно, чтобы муравьи не могли проникнуть.

Ширина обертки должна составлять не менее 10 см, чтобы обеспечить надежную защиту дерева или куста. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что препятствует их передвижению. Это поможет предотвратить перенос тли на листья и цветы, что сохранит урожай от атак вредителей.

Этот простой способ подходит как для яблонь, вишен и слив, так и для смородины. Он защитит любое дерево или кустарник от появления тли и поможет сохранить урожай.