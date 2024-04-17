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Муравьи убегут и не вернутся: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи убегут и не вернутся: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

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Муравьи и тля на участке могут стать серьезной проблемой, угрожая урожаю плодовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут бороться с этими вредителями многие годы, в то время как более опытные находят эффективное и простое решение.

По мнению автора дзен-канала "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этой непростой ситуации. Достаточно взять рулон фольги и обернуть её вокруг ствола дерева или кустарника у их основания. Важно обмотать максимально плотно, чтобы предотвратить проникновение муравьев.

Ширина обёртки должна составлять не менее 10 см, чтобы обеспечить надёжную защиту растений. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что препятствует их передвижению. Это помогает предотвратить перенос тли на листья и цветы, что защищает урожай от нападения вредителей.

Этот простой метод подходит как для яблонь, вишен и слив, так и для кустарников смородины. Он оберегает любое растение от тления и способствует сохранению урожая.

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