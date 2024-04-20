Муравьи убегут и больше не побеспокоят: оберните этим материалом стволы деревьев, ни один паразит не проскочит

Муравьи и тля на участке могут стать довольно серьезной проблемой, угрожая урожаю плодовых деревьев и кустарников.

Неопытные садоводы могут бороться с этими вредителями много лет, в то время как опытные находят простые и эффективные решения.

По мнению автора дзен-канала "Огородная фанатка", обычная фольга может стать спасением в этом непростом деле. Достаточно взять рулон фольги и обмотать ею ствол дерева или кустарника у его основания. Важно обернуть как можно плотнее, чтобы не дать муравьям проникнуть.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см для надежной защиты дерева или куста. Муравьи не могут передвигаться по скользкой поверхности фольги, что останавливает их и предотвращает транспортировку тли на листья и цветы, спасая урожай от вредителей.

Этот простой метод подходит как для яблонь, вишен и слив, так и для смородины. Он обеспечивает защиту любого дерева или кустарника от тли и поможет сохранить урожай.