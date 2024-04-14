Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

Подписаться в Telegram

Муравьи часто появляются на участке, особенно вокруг яблонь, что может представлять угрозу для плодовых деревьев. Поэтому важно немедленно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Чтобы избавиться от муравьев на яблоне, рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод из канала Дзен "Виктория Радзевская - Дачные секреты" предлагает следующий способ.

Для прогонки муравьев необходимо растворить 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим составом яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Чтобы полностью избавиться от вредителей, рекомендуется найти муравейник и залить в него данное средство.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

лазерное удаление плесени москва

Новости Татарстана

день назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

стоимость установки электромагнитного замка в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Труп пенсионерки в Татарстане вывозили в ковше трактора

Новости Татарстана

день назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Казани

13 часов назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

день назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Новости Татарстана
день назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

12 часов назад

Более 275 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

12 часов назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать

Новости Казани

12 часов назад

На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

день назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

день назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
4 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.