Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

Муравьи часто появляются на участке, особенно вокруг яблонь, что может представлять угрозу для плодовых деревьев. Поэтому важно немедленно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Чтобы избавиться от муравьев на яблоне, рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод из канала Дзен "Виктория Радзевская - Дачные секреты" предлагает следующий способ.

Для прогонки муравьев необходимо растворить 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим составом яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Чтобы полностью избавиться от вредителей, рекомендуется найти муравейник и залить в него данное средство.