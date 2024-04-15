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Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево

Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево

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Частое появление муравьев на участке, особенно вокруг яблонь, может стать угрозой для плодовых деревьев. Поэтому важно немедленно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется начать обработку дерева сразу после замечания насекомых. Садовод из канала Дзен «Виктория Радзевская – Дачные секреты» предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев необходимо развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором яблоню. Запах спирта будет отпугивать насекомых. Чтобы полностью избавиться от вредителей, рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.

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