Муравьи не рискнут приближаться к вашим яблоням: россиянам рассказали, чем обрабатывать деревья от вредителей

Муравьи часто появляются на участке, особенно это проблема для яблонь из-за потенциальной угрозы тли для плодовых деревьев. Поэтому необходимо бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обрабатывать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, автор канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты» на платформе Дзен, предлагает следующий метод.

Для избавления от муравьев нужно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим составом яблоню. Аромат спирта отпугнет насекомых. Для полного уничтожения вредителей также рекомендуется найти муравейник и залить раствором.