Муравьи не рискнут приближаться к вашим яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно привлекаясь к яблоням, что может представлять опасность для плодовых деревьев из-за переноса тли. Поэтому важно принимать меры по борьбе с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая Дзен-канал «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев разведите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим раствором яблоню. Запах спирта будет отпугивать насекомых. Для полного уничтожения вредителей рекомендуется найти муравейник и залить в него указанный раствор.