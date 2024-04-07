Муравьи не рискнут приближаться к яблоне: вот чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно любят яблони, что может быть опасным для плодовых деревьев из-за их переноса тли. Поэтому важно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения муравьев. Садовод Виктория Радзевская, ведущая Дзен-канал «Виктория Радзевская — Дачные секреты», советует следующий метод.

Для изгнания муравьев разведите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного устранения вредителей рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.