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Муравьи не рискнут приближаться к яблоне: вот чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

Муравьи не рискнут приближаться к яблоне: вот чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

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Муравьи часто появляются на участке, особенно предпочитая яблони, что представляет опасность для фруктовых деревьев из-за возможного переноса тли. Поэтому важно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Чтобы решить проблему с муравьями на яблоне, рекомендуется провести обработку дерева сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канала на Дзене «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев нужно растворить 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором яблоню. Запах спирта поможет отпугнуть насекомых. Для полного уничтожения вредителей рекомендуется также найти муравейник и залить в него данный раствор.

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