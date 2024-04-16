Муравьи не рискнут приближаться к яблоне: вот чем нужно обрабатывать дерево от вредителей

Муравьи часто появляются на участке, особенно предпочитая яблони, что представляет опасность для фруктовых деревьев из-за возможного переноса тли. Поэтому важно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Чтобы решить проблему с муравьями на яблоне, рекомендуется провести обработку дерева сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канала на Дзене «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев нужно растворить 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором яблоню. Запах спирта поможет отпугнуть насекомых. Для полного уничтожения вредителей рекомендуется также найти муравейник и залить в него данный раствор.