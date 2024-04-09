Муравьи не рискнут приближаться к яблоне: стало известно, чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи часто посещают садовый участок, особенно предпочитая яблони, что может быть опасным для плодовых деревьев из-за их переноса тли. Поэтому необходимо активно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется провести обработку дерева сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канал "Виктория Радзевская - дачные секреты", предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев разведите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного уничтожения вредителей стоит найти муравейник и залить в него данный раствор.