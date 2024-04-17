Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: вот чем нужно обработать деревья от вредителей

Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно предпочитая яблони, что может привести к опасности для плодовых деревьев из-за возможности переноса ими тли. Поэтому важно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, создательница Дзен-канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев необходимо развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного уничтожения вредителей рекомендуется найти муравейник и залить в него указанный раствор.