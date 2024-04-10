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Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно, чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно, чем нужно обработать дерево от вредителей

belpressa.ru

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На садовом участке часто возникают проблемы с муравьями, особенно они липнут к яблоням, что может негативно отразиться на плодовых деревьях из-за распространения тли. Поэтому важно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая дзен-канала "Виктория Радзевская – Дачные секреты", предлагает следующий метод.

Чтобы избавиться от муравьев, необходимо развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и обработать этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного устранения вредителей рекомендуется найти муравейник и залить данный раствор внутрь.

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