Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно, чем нужно обработать дерево от вредителей

На садовом участке часто возникают проблемы с муравьями, особенно они липнут к яблоням, что может негативно отразиться на плодовых деревьях из-за распространения тли. Поэтому важно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая дзен-канала "Виктория Радзевская – Дачные секреты", предлагает следующий метод.

Чтобы избавиться от муравьев, необходимо развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и обработать этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного устранения вредителей рекомендуется найти муравейник и залить данный раствор внутрь.