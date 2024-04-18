Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно чем нужно обработать деревья от вредителей

Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно предпочитая яблони, что может создать опасность для плодовых деревьев из-за переноса тли. Поэтому важно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обрабатывать дерево сразу после обнаружения муравьев. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канала на Дзене «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев растворите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим решением яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного устранения вредителей также рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.