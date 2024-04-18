Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно чем нужно обработать деревья от вредителей

Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: стало известно чем нужно обработать деревья от вредителей

Подписаться в Telegram

Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно предпочитая яблони, что может создать опасность для плодовых деревьев из-за переноса тли. Поэтому важно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обрабатывать дерево сразу после обнаружения муравьев. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канала на Дзене «Виктория Радзевская — Дачные секреты», предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев растворите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим решением яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного устранения вредителей также рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

как избавиться от плесени в машине

Новости Татарстана

16 часов назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Интересное в Казани

2 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

ремонт принтеров kyocera в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

день назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Новости Татарстана
21 час назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

15 часов назад

73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате

Новости Татарстана

16 часов назад

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

Новости Татарстана

19 часов назад

В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган
Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»
Новости Татарстана
13 часов назад

Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

Новости Татарстана

19 часов назад

Легковой автомобиль впечатался в большегруз в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане выявили учителя физкультуры с поддельным дипломом педагога

Новости Татарстана

21 час назад

В казанском зооботсаду впервые вылупился поясохвостый векоподвижный геккон
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше