Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: садоводам рассказали чем нужно обработать деревья от вредителей

Муравьи часто появляются на участке, особенно привлекаясь к яблоням, что может представлять опасность для плодовых деревьев из-за возможного размножения тли. Поэтому важно бороться с этими насекомыми.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется немедленно обработать дерево после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канал «Виктория Радзевская — Дачные секреты» на платформе Дзен, предлагает следующий метод.

Для избавления от муравьев растворите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим составом яблоню. Запах спирта оттолкнет насекомых. Для полного уничтожения вредителей рекомендуется найти муравейник и заливать данным раствором.