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Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: садоводам рассказали, чем нужно обрабатывать деревья от вредителей

Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: садоводам рассказали, чем нужно обрабатывать деревья от вредителей

pokayadoma.ru

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Муравьи часто появляются на садовом участке, особенно привлекаются к яблоням, что представляет опасность для плодовых деревьев из-за их способности транспортировать тлю. Поэтому важно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Чтобы решить проблему с муравьями на яблоне, рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод Виктория Радзевская, ведущая канала "Виктория Радзевская - Дачные секреты", предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев разведите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскайте этим раствором яблоню. Аромат спирта отпугнет насекомых. Чтобы полностью избавиться от вредителей, рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.

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