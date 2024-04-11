Муравьи не рискнут приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи часто появляются на участке, особенно вокруг яблонь, что может угрожать плодовым деревьям. Поэтому важно сразу бороться с этими насекомыми.

Чтобы решить проблему с муравьями на яблоне, рекомендуется обработать дерево сразу после обнаружения насекомых. Садовод из канала Дзен «Виктория Радзевская – Дачные секреты» предлагает следующий метод.

Для изгнания муравьев нужно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором яблоню. Запах спирта отпугнет насекомых. Для полного избавления от вредителей рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор.