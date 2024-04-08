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· Артем Акчурин

Муравьи не подойдут и близко к вашей яблоне: вот чем нужно обработать дерево от вредителей

Муравьи не подойдут и близко к вашей яблоне: вот чем нужно обработать дерево от вредителей

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Муравьи — частые гости на любом садовом участке, особенно любят яблони. Их присутствие может нанести вред плодовым деревьям, так как они переносят тлю. Борьба с этими насекомыми необходима.

Для решения проблемы с муравьями на яблоне рекомендуется обработать ее сразу после обнаружения насекомых. Ведущая дачного канала "Виктория Радзевская — дачные секреты" советует развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать яблоню этим раствором. Запах спирта отпугнет муравьев. Для полного избавления от вредителей необходимо также найти муравейник и залить в него подготовленный раствор.

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