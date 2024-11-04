Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Мудрый Омар Хайям — о том, чего нельзя говорить другим: умозаключение на вес золота

Омар Хайям, великий персидский поэт, философ и ...

unplannedpregnancy.com

Подписаться в Telegram

Омар Хайям, великий персидский поэт, философ и мыслитель, известен не только своими стихами, но и глубокими мудрыми мыслями, которые отражают вековые истины.

Его размышления о жизни, человеке и его отношениях с окружающим миром актуальны и сегодня. Одно из самых ценных умозаключений Хайяма касается темы молчания и того, что нельзя рассказывать другим. Эти слова — на вес золота и достойны быть руководством в жизни для каждого.

Что нельзя рассказывать другим: мудрость Омара Хайяма

Хайям говорил, что далеко не каждую истину нужно открывать окружающим. Его философия учит, что человек должен оберегать свою внутреннюю жизнь, не раскрывая всего, что происходит в его душе, и выбирать, что именно можно и нужно делить с другими людьми. Он считал, что есть три ключевых аспекта жизни, которые следует держать при себе:

  • Личные планы и мечты. По Хайяму, человек не должен слишком рано раскрывать свои планы и желания окружающим, так как это может ослабить его решимость или же вызвать зависть и недоброе влияние. Он считал, что мечты и цели обретают силу в тишине, когда их энергия сохраняется внутри и поддерживает движение к задуманному.
  • Личная жизнь и отношения. Хайям подчеркивал, что сфера личной жизни, особенно взаимоотношения, должна оставаться тайной. Чем меньше окружающие знают о личных переживаниях и отношениях, тем меньше шансов, что чужое мнение или вмешательство сможет повлиять на ваши чувства и отношения.
  • Материальные успехи и доходы. Поэт также считал, что хвастаться своим финансовым состоянием — неразумно. Публичное обсуждение своих доходов может вызвать недовольство, зависть и даже привести к негативным последствиям. Хайям подчеркивал, что богатство должно быть защитой для человека, а не поводом для обсуждения.

Почему нужно следовать этим советам?

Омар Хайям был уверен, что сохранение личной информации — это способ защитить себя и свою энергию. Он полагал, что, открывая слишком многое, человек теряет внутреннюю силу, так как его цели и чувства становятся уязвимыми перед чужими взглядами и мнениями. Мудрец понимал, что тишина и осторожность способны оградить нас от ненужных волнений и сохранить гармонию в жизни.

Советы Хайяма для современных людей

Советы Омара Хайяма не утратили своей актуальности и сегодня. Жизнь в современном мире наполнена внешним давлением, социальными сетями и постоянной потребностью делиться личными моментами с окружающими. В этом контексте мудрость Хайяма напоминает о важности личного пространства и внутренней защиты. Взяв на вооружение его философию, можно научиться оберегать свои мысли, мечты и планы от чужих оценок и обостренного внимания.

Омар Хайям оставил нам бесценное наследие в виде своих мыслей и стихов, призывающих к внимательному отношению к внутреннему миру. Его советы о том, что нельзя рассказывать другим, — это не просто слова, а руководство к жизни, которое помогает сохранить личное счастье, не поддаваясь влиянию внешнего мира. Слова Хайяма о молчании — это вечная мудрость, которая поможет каждому сохранить гармонию и достичь успеха, избегая ненужных преград и чужого мнения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

обработка барьеров от тараканов

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости России

2 дня назад

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам

установка кондиционера самара в Самаре

Новости Казани

2 часа назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Казани

3 часа назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Лонгриды

19 часов назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 4 ноября прошел крестный ход с иконой
Новости Казани
4 часа назад

Площадку у «Казана» украсят к Новому году за 18 миллионов рублей

Финансирование назначено из бюджета города

Новости Казани

7 минут назад

Чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

Новости Казани

47 минут назад

Под окнами казанской больницы нашли мертвую 52-летнюю пациентку

Новости Казани

2 часа назад

Неадекват поколотил 3 машины в ЖК "Салават Купере".
В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с с...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом

Новости Татарстана

4 часа назад

Житель Нижнекамска спел на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 4 ноября будут снег и ветер до 14 м/с

Новости Казани

2 дня назад

В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома
И вновь продолжается рост: банки повышают ставк...
Новости России
5 дней назад

И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам