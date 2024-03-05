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· Артем Акчурин

Мудрые предки поджигали лавровый лист дома: вот зачем это нужно

Мудрые предки поджигали лавровый лист дома: вот зачем это нужно

eda.show

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Впечатление, производимое домом при входе, задает не только его убранство, но и аромат воздуха. Хозяйки стремятся, чтобы встречал их аромат чистоты, свежести или даже запах вкусной пищи. Но бывает, когда дом наполняется неприятным запахом, который сложно убрать. Этой проблемы можно избежать, если откроете древнюю хитрость с лавровыми листьями. Сообщаю Хибины.ру.

Еще в Древней Греции и Риме использовали горящий лавровый лист для очищения дома. Это не только укрепляло здоровье и обеспечивало свежесть в помещении, но и избавляло от неприятных запахов. Верили, что ритуал помогает очищать жилище от негативной энергии. При эпидемиях лавровые листья сжигали для защиты в доме.

Этот обычай по очищению воздуха с лавровым листом распространился и на Руси. Знахари рекомендовали проводить этот ритуал регулярно, чтобы очистить дом от негатива и добавить воздуху аромат чистоты. Лавровый лист способен нейтрализовать неприятные запахи, успокаивать и даже дезинфицировать помещение. Поэтому он станет отличной натуральной заменой искусственным ароматизаторам, принесет свежесть и благополучие в ваш дом.

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