Мудрые предки поджигали лавровый лист дома: вот для чего это нужно

При входе в дом, первое впечатление производит не дизайн, а аромат, который окутывает помещение. Хозяйки всегда стремятся, чтобы это были запахи чистоты, свежести или даже ароматы вкусной еды. Однако, иногда в доме от застоявшегося неприятного запаха не удается избавиться. Но существует старинный секрет, который никогда не подведет – это сжигание лавровых листьев. Сообщают Хибины.ру.



Еще в древней Греции и Риме, дома окружались ароматом тлеющего лаврового листа. Это не только помогало предотвратить распространение болезней, но и освежало воздух, избавляя его от неприятного запаха. Древние люди даже считали, что этот ритуал помогает очистить жилище от негативной энергии. Во время эпидемий лавровые ветки даже сжигались регулярно для поддержания здоровья и чистоты в доме.



Традиция переделалась и в Русском краях. Чтобы воздух в доме был наполнен свежестью, знахари рекомендовали окуривать помещение лавровым листом не реже трех раз в месяц. Это действие улучшало дыхание, отпугивало насекомых и производило очищающий эффект от негативной энергии.Лавровый лист обладает множеством полезных свойств. Горящие листья нейтрализуют неприятные запахи в доме, а его аромат успокаивает человека. Кроме того, дым от лаврового листа дезинфицирует помещение и облегчает дыхание. Поэтому лавровый лист может прекрасно заменить искусственные ароматические свечи и освежители воздуха.