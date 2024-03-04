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Мудрые хозяйки жарят лавровый лист до черноты — зачем им это нужно?

Мудрые хозяйки жарят лавровый лист до черноты — зачем им это нужно?

РИА

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Мало кто из домохозяек осведомлен о том, с какой целью необходимо обжаривать лавровые листья до того, как они станут черными. После этого их нужно размять руками. Сообщают Хибины.ру.

Возможно, кто-то думает, что таким образом создается ароматизатор воздуха, ведь в процессе нагревания лавровые листья испускают насыщенный аромат. Однако, этот секрет имеет другое применение.

Он широко используется в кулинарии, конкретно в рецепте приготовления соленого посола с использованием сухого способа.


Необходимо взять 30 сухих лавровых листьев и выложить их на раскаленную сковороду, жарить, пока они не станут черными и хрупкими. Затем содержимое сковороды следует остудить и размельчить руками до состояния крупной крошки.

Далее, к смеси следует добавить 2 зубчика чеснока, столовую ложку сахара и 2 упаковки соли весом в 1 килограмм каждая. Нужно хорошо перемешать смесь. Затем, 2 килограмма свежего сала следует нарезать крупными кусками примерно размером ладони. Каждый кусок следует обвалять в приготовленной смеси и плотно уложить в глубокую посуду. Кроме того, оставшуюся соленую смесь следует присыпать сверху. Она должна полностью покрыть куски сала.

Посуду нужно закрыть крышкой, убрать в холодильник на трое суток. По истечении этого времени сало можно отряхнуть от излишков соли и приступить к употреблению. Оно будет полностью готово.

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