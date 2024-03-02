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· Алина Алмакаева

Мудрые хозяйки жарят лавровый лист до черноты — ни за что не догадаетесь для чего это нужно

Мудрые хозяйки жарят лавровый лист до черноты — ни за что не догадаетесь для чего это нужно

hibiny.ru

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Мало какая хозяйка осведомлена о том, на что именно нужно обратить акцент, когда попадается на глаза информация о необходимости поджарить лавровые листья до состояния черноты на сковородке и после этого растереть их руками.

С первого взгляда можно подумать, что такой процесс направлен на создание ароматизатора воздуха, ведь при нагревании лавровый лист излучает исключительно прекрасный запах. Но этот маленький хитрый приемчик используют в кулинарии по совершенно иной причине.

Речь идет о его применении в рецепте соленого сала, и причем именно по сухому методу приготовления.


Необходимо взять тридцать сухих лавровых листов и аккуратно разместить их на горячей сковороде, где они при обжаривании приобретут черный цвет и хрустящую консистенцию. Затем, после полного остывания, листья следует размять руками до состояния мелкой крошки.

К этой ароматной массе добавить два зубчика чеснока, одну столовую ложку сахара и две упаковки соли, каждая из которых весит один килограмм. Все ингредиенты тщательно перемешать. Теперь два килограмма свежего сала следует разрезать на небольшие кусочки, размером приблизительно с ладонь, и каждый из них обвалять в получившейся смеси, плотно укладывая в глубокую посуду. Оставшуюся посолочную смесь нужно также высыпать в эту же посуду, чтобы она полностью покрыла куски сала.

Сразу после этого необходимо накрыть посуду крышкой и поместить ее в прохладное место на протяжении трех суток. После этого сало будет готово к употреблению. Остается только отряхнуть от лишней соли и наслаждаться этим полностью приготовленным блюдом.

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