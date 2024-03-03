Мудрые хозяйки жарят лавровый лист до черноты — гениальнейший рецепт

Мало кто из домохозяек осведомлен о том, какова роль полного обжаривания лавровых листьев до темноты на сковороде. После этого процесса их необходимо раздробить. Сообщают Хибины.ру.



Можно подумать, что такой метод приготовления создает ароматический освежитель воздуха, ведь при нагревании лавровых листьев выделяется насыщенный запах. Однако этот хитрый способ применяется в кулинарии, а точнее, в рецепте приготовления соленого сала с использованием сухого метода обработки.





Вам потребуется 30 сухих лавровых листьев, которые необходимо поместить на раскаленную сковороду и обжарить, пока они не приобретут черный цвет и хрупкую консистенцию. После этого содержимое сковороды следует остудить и размять руками до получения мелкой крошки.В эту смесь добавьте 2 зубчика чеснока, столовую ложку сахара и 2 упаковки соли по 1 килограмму. Все компоненты хорошо перемешайте. Раскройте 2 килограмма свиного сала на кусочки размером примерно с ладонь. Обваляйте каждый кусочек в приготовленной смеси и аккуратно уложите их плотным слоем в глубокую посуду. Также посыпьте куски сала оставшейся посолочной смесью до полного покрытия.Закройте посуду крышкой и поместите ее в холодильник на трое суток. После этого можно снять излишнюю соль с сала и приступить к его употреблению.