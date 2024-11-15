Можно сразу брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

В преддверии новогодних торжеств выбор качественного масла на сливках приобретает особую актуальность. Этот продукт – залог насыщенного вкуса выпечки и праздничных блюд, а также источник ценных питательных веществ.

Однако, обилие фальсификата на рынке требует внимательного подхода, ведь некачественный продукт может не только испортить праздничное настроение, но и нанести вред здоровью.

Почему натуральное сливочное масло – полезный выбор?

Натуральное масло на сливках – кладезь витаминов A, D, E и K, а также источник полезных насыщенных жиров, необходимых для полноценного функционирования организма. В отличие от аналогов с растительными жирами и химическими добавками, оно способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

Как Росконтроль помогает выбрать лучшее масло?

Независимая экспертиза «Росконтроля» регулярно оценивает качество сливочного масла, анализируя следующие ключевые параметры:

Жирность: качественное масло должно иметь жирность не менее 72,5 процента.

Состав: полное отсутствие растительных жиров и искусственных добавок.

Безопасность: строгое соответствие санитарным нормам и отсутствие вредных веществ.

Эти исследования помогают потребителям сделать обоснованный выбор и избежать покупки некачественной продукции.

Рекомендации по выбору и лучшие марки по данным Росконтроля

Согласно последним исследованиям «Росконтроля», высокие оценки получили следующие марки:

«Вологодское лето», «Вкуснотеево», Valuiki, «Экомилк», «Азбука сыра», «Белорусское Традиционное».

При покупке обращайте внимание на состав (идеально – только сливки и соль), герметичность упаковки и срок годности.

Незаменимый ингредиент кулинарных шедевров

Сливочное масло – ключевой ингредиент во многих изысканных блюдах:

Французский омлет: придает нежность и воздушность.

Крок-месье: обеспечивает хрустящую корочку.

Шоколадный фондан: делает начинку богаче и насыщеннее.

Бефстроганов: усиливает аромат и густоту соуса.

Масляный пирог: делает тесто рассыпчатым и ароматным.

Выбор качественного сливочного масла – это залог не только отменного вкуса праздничных блюд, но и забота о здоровье. Следуя рекомендациям «Росконтроля» и простым советам по выбору, вы обеспечите себе и своим близким вкусные и безопасные угощения на Новый год.

