Можно смело покупать — там чистые сливки: Росконтроль назвал 6 лучших брендов сливочного масла

В Росконтроле, который присваивает производителям «Знак качества», провели очередное исследование, которое выявило лучшие бренды сливочного масла, сообщает организация.

Эксперты купили 22 бренда масла, из которых лучшими были признаны лишь 6 образцов. Остальные, как оказалось содержали в себе различные примеси и состояли не из 100% сливок, а значит считаться сливочным маслом не могут.

Лучшими были признаны образцы от «Экомилк», Valuiki «Традиционное» и от бренда «Вкуснотеево». Это масло заявлено с жирностью в 82,5%. В образцах с жирностью в 72,5% лучшими стали бренды «Крестьянское», «Вологодское лето» и «Азбука сыра».

В этих брендах специалисты организации не нашли ничего лишнего: ни растительных жиров, ни опасных примесей, ни плесени.