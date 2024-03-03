Можно смело брать, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Эксперты из Росконтроля поделились информацией о сливочном масле, которое признано наилучшим на российском рынке. В этом продукте были выявлены исключительно чистые сливки в составе.

По данным PRIMPRESS, производители данных брендов не стали экономить на качественном сырье.

Согласно данным организации, сливочное масло заслуженно считается уникальным продуктом, обладающим высокой пользой для здоровья, так как содержит множество важных элементов для организма человека. Однако исключительные полезные свойства масла проявляются только в случае, если оно является натуральным, то есть изготовлено из настоящего коровьего молока.

Последние проверки Росконтроля показывают, что поддельного сливочного масла на полках магазинов все еще достаточно. Очень многие производители используют немолочные жиры при производстве этого продукта, что позволяет им сэкономить до 300 рублей со ста килограммов готовой продукции.

Тем не менее, на рынке также представлено много качественного сливочного масла. Эксперты составили топ-5 брендов, которые рекомендуется без опасений покупать, так как они исключены из числа подделок. Среди этих брендов лучшим оказался "Экомилк". Этот бренд ранее оказывался в черном списке из-за наличия растительных жиров, однако в настоящее время это настоящий продукт, в котором присутствуют только чистые сливки.

Кроме того, положительные оценки получили марки "Вкуснотеево" и "Брест-Литовск". Согласно специалистам, указанные марки масла соответствуют стандартам качества и демонстрируют высший сорт. В пятерку лучших также вошли бренды "Лакомо" и Anchor 82%, которые получили высокие отзывы от профессионального жюри за их чистый и полезный состав.