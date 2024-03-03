Новости России
· Артем Акчурин

Можно смело брать, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Можно смело брать, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

stw.vkusvill.ru

Подписаться в Telegram

Эксперты из Росконтроля поделились информацией о сливочном масле, которое признано наилучшим на российском рынке. В этом продукте были выявлены исключительно чистые сливки в составе.

По данным PRIMPRESS, производители данных брендов не стали экономить на качественном сырье.

Согласно данным организации, сливочное масло заслуженно считается уникальным продуктом, обладающим высокой пользой для здоровья, так как содержит множество важных элементов для организма человека. Однако исключительные полезные свойства масла проявляются только в случае, если оно является натуральным, то есть изготовлено из настоящего коровьего молока.

Последние проверки Росконтроля показывают, что поддельного сливочного масла на полках магазинов все еще достаточно. Очень многие производители используют немолочные жиры при производстве этого продукта, что позволяет им сэкономить до 300 рублей со ста килограммов готовой продукции.

Тем не менее, на рынке также представлено много качественного сливочного масла. Эксперты составили топ-5 брендов, которые рекомендуется без опасений покупать, так как они исключены из числа подделок. Среди этих брендов лучшим оказался "Экомилк". Этот бренд ранее оказывался в черном списке из-за наличия растительных жиров, однако в настоящее время это настоящий продукт, в котором присутствуют только чистые сливки.

Кроме того, положительные оценки получили марки "Вкуснотеево" и "Брест-Литовск". Согласно специалистам, указанные марки масла соответствуют стандартам качества и демонстрируют высший сорт. В пятерку лучших также вошли бренды "Лакомо" и Anchor 82%, которые получили высокие отзывы от профессионального жюри за их чистый и полезный состав.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

Новости Казани

10 часов назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

чаты по борьбе с плесенью в москве

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт конвекционных печей в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

день назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Новости Татарстана

10 часов назад

Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

Новости Татарстана

день назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»
Лонгриды
4 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Казани

2 дня назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба

Новости Татарстана

2 дня назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

2 дня назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане поднялся минимальный потребительский бюджет
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
9 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

2 дня назад

В Набережных Челнах потратят 100 млн рублей на замену футбольного поля

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

Новости Татарстана

2 дня назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»
Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта
Интересное в Казани
6 дней назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта