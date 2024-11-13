Можно смело брать сразу 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

С приближением новогодних праздников, сливочное масло становится одним из ключевых продуктов в холодильнике каждой семьи. Оно добавляется в праздничные блюда, выпечку и соусы. Но как убедиться, что масло действительно качественное?

Недавний анализ Росконтроля расставил все точки над i по поводу того, какие марки сливочного масла заслуживают доверия.

Почему важен выбор натурального сливочного масла?

Современный продовольственный рынок часто подвергается атакам фальсификатов, которые могут использовать растительные или животные заменители вместо настоящих сливок. Это не только ухудшает вкус продукта, но и может быть опасным для здоровья из-за наличия нежелательных добавок. Поэтому к выбору масла стоит подходить с особой тщательностью.

Как Росконтроль выбирает масло?

Эксперты организации проанализировали множество образцов сливочного масла, варьирующихся по жирности от 72,5% до 82,5%. Каждый образец прошёл строгую проверку на соответствие составу, проверку на наличие консервантов и искусственных добавок. Это позволило выявить самые надёжные бренды на рынке.

Рекомендованные марки по результатам проверок

В категории с высоким содержанием жира (82,5%) лучшими являются:

«Вкуснотеево», «Традиционное» от Valuiki, «Экомилк», «Белорусское Традиционное»

Эти бренды используют только натуральные сливки без добавок и выделяются среди конкурентов своим исключительным вкусом.

Для масел с жирностью 72,5%, лидерами являются:

«Крестьянское» от «Азбука сыра», «Крестьянское» от «Вологодское лето»

Эти продукты также соответствуют строгим критериям качества и изготовлены из чистого коровьего молока.

Польза сливочного масла и советы по выбору

Сливочное масло богато витаминами A, D, E, K, которые необходимы для здоровья кожи, зрения, костей и иммунитета. Оно также содержит насыщенные жирные кислоты, способствующие нормальному функционированию мозга и обмену веществ.

При выборе масла важно обратить внимание на состав: в идеале он должен содержать только сливки и, возможно, небольшое количество соли. Следует также проверять срок годности и условия хранения, чтобы убедиться в свежести и натуральности продукта.

Рекомендации Росконтроля позволяют российским потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественного и безопасного масла на сливках. Внимание к деталям и предпочтение проверенных брендов обеспечивает не только удачное праздничное меню, но и заботу о здоровье на долгие годы.

В дополнение можно сказать, что сливочное масло добавляет блюдам богатый вкус и нежную текстуру. Вот несколько идей, что можно приготовить с его использованием:

Классическое французское печенье «Сабле»: нежное, хрустящее печенье, которое требует всего несколько ингредиентов: мука, сахар, сливочное масло и немного соли.

Бисквитный рулет: используйте сливочное масло для приготовления нежного бисквита, который затем можно наполнить джемом, взбитыми сливками или кремом.

Масляный крем для тортов и капкейков: сливочное масло, взбитое с сахарной пудрой, создает пышный и воздушный крем, идеальный для декорирования выпечки.

Гарнир из пасты с масляным соусом: просто добавьте немного чеснока и трав в расплавленное сливочное масло, а затем смешайте с вашей любимой пастой.

Жареная рыба или курица: сливочное масло идеально подходит для жарки, делая блюда особенно аппетитными и ароматными.

Разнообразные соусы: сливочное масло — основа для множества классических соусов, включая белый соус и соус морнэ.

Помадка к стейку: небольшое количество ароматизированного сливочного масла можно добавить на готовый стейк для дополнительного вкуса и сливочности.

Французский омлет: сливочное масло придает омлету особенно нежную текстуру и насыщенный вкус.

Карамель: расплавленное сливочное масло, сахар и немного сливок создают восхитительную карамель, которая отлично подходит для десертов и мороженого.

Печеные картофели или овощи: смажьте картофель или овощи сливочным маслом перед запеканием для получения золотистой корочки и мягкого вкуса.

Эти блюда лишь малая часть того, что можно приготовить с сливочным маслом. Оно универсально и может использоваться практически в любом кулинарном рецепте, требующем жиров.